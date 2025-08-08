Der Festplattenhersteller Seagate feiert ein sensationelles Comeback. Doch was könnte wirklich hinter dem Höhenflug stecken?Den vollständigen Artikel lesen ...
|127,50
|128,50
|12:37
|127,50
|128,50
|12:32
|Aktuelle Nachrichten
|11:18
|Vom Stillstand zur Kursrakete: Was Seagate plötzlich antreibt
|Der Festplattenhersteller Seagate feiert ein sensationelles Comeback. Doch was könnte wirklich hinter dem Höhenflug stecken Den vollständigen Artikel lesen ...
|01.08.
|Seagate Technology Holdings plc - 10-K, Annual Report
|31.07.
|Seagate Technology stock hits all-time high at 155.55 USD
|30.07.
|Seagate Technology price target raised to $165 from $128 at Benchmark
|30.07.
|Cantor upgrades Seagate despite soft outlook on rising cloud demand
|SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
|128,50
|+1,12 %