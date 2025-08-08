© Foto: Ren Junchuan/Xinhua via ZUMA Wire/dpaDer Seltenerdförderer MP Materials hat am Donnerstagabend ein Quartalsergebnis über den Erwartungen präsentiert. Das lässt die Aktie am Freitag steil gehen. Seltene Erden sind plötzlich in aller Munde Nach dem China Exportkontrollen für Seltene Erden verhängt hat, stehen Förderer im Globalen Westen im Fokus von Anlegerinnen und Anleger. Das hat zu starken Kursgewinnen vor allem bei Lynas Rare Earths und MP Materials gesorgt. Während Lynas in Australien beheimatet ist, betreibt MP Materials die Mountain-Pass-Mine in Nevada, die im letzten Jahrhundert lange der wichtigste Herkunftsort für seltene Erden war, bis China mit seinen Minen am Rest der Welt vorbeigezogen ist. MP Materials mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
