London (www.anleihencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten sind schlecht, und über die Inflation in den nächsten Monaten kann man bestenfalls Vermutungen anstellen, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Keine angenehme Situation für die FED, selbst ohne den konstanten politischen Druck aus dem Weißen Haus. Während die FED in rauer See navigieren müsse, suche die Schweiz einen völlig neuen Kurs. 39% seien der höchste Zoll, den ein Industrieland bislang schultern müsse - und die wichtige Pharmabranche könnte es sogar noch deutlich härter treffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
