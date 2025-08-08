© Foto: Scott Coleman - ZUMA Press WireFirefly Aerospace hat beim Nasdaq-Debüt mit einem Kursplus von 34 Prozent begeistert. Das Raumfahrt-Start-up mit erfolgreicher Mondmission bringt beim IPO 868?Millionen?US-Dollar ein und strebt nach der SpaceX-Liga.Firefly Aerospace ist mit einem Paukenschlag an der Nasdaq gestartet. Die Aktie des Raumfahrtunternehmens schloss zum IPO-Tag bei 60,35 US-Dollar - ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 45 US-Dollar. Mit der Platzierung von 19,3 Millionen Aktien nahm Firefly 868 Millionen?US-Dollar ein und erreichte eine Marktkapitalisierung von rund 9 Milliarden?US-Dollar. Laut Bloomberg wurde das Emissionsvolumen mehr als 20-fach überzeichnet. Am Freitag setzen vorbörslich …Den vollständigen Artikel lesen ...
