Berlin (ots) -- Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat ORIKO® von Takeda und MiNDNET ins DiGA-Verzeichnis aufgenommen. [1]- ORIKO® ist eine digitale Gesundheitsanwendung (DiGA), die Erwachsenen mit diagnostizierter ADHS die Möglichkeit zur digitalen Psychotherapie eröffnet, als ergänzende oder eigenständige Behandlung.- Die randomisiert-kontrollierte Pilotstudie zur Wirksamkeit mit 307 Teilnehmenden zeigte, dass die Nutzung von ORIKO® zu einer höheren Lebensqualität geführt, die ADHS-Symptome verbessert und eine Reduzierung von Angst und Depression gegenüber der Vergleichsgruppe erzielt hat. [2]- ORIKO® ist die erste DiGA zur Therapie von Erwachsenen mit ADHS, es gibt in Deutschland schätzungsweise 2-3 Millionen Betroffene.[3,4]Eine neue ADHS-Therapieoption für Erwachsene unterstützt bei mehr Struktur und Ordnung im Alltag. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat die erste digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) in Deutschland zur Behandlung von Erwachsenen mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) in das DiGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) aufgenommen."Die Inhalte wurden nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und in Zusammenarbeit mit einem Expert:innenteam aus Psychiater:innen und Therapeut:innen entwickelt. Um eine anwender:innenfreundliche Nutzung zu erreichen, waren auch ADHS-Betroffene bei der Entwicklung beteiligt", so die Expertin Prof. Anne Karow, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Mitgründerin von MiNDNET, Hamburg."Für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und ihre erwachsenen Patient:innen, die mit ADHS diagnostiziert sind, bietet die DiGA eine sehr gute Möglichkeit, um die Zeit zwischen Diagnose und dem Therapiestart zu überbrücken und damit die Wartezeit bereits positiv zu nutzen. Ich begrüße dies ausdrücklich", so Dipl.-Psych. Dr. Roy Murphy, Psychologischer Psychotherapeut, IFT-Nord, Kiel."Wir freuen uns, dass wir seitens Takeda als forschendes biopharmazeutisches Unternehmen den Erwachsenen, die mit ADHS leben, eine neuartige, nicht-medikamentöse Therapieoption anbieten können. Mit dieser digitalen Gesundheitsanwendung setzen wir neue Maßstäbe, um innovative und passgenaue Lösungen im Bereich ADHS zu entwickeln, die das Leben der Patient:innen nachhaltig verbessern können", sagte Dr. Ingeborg R. Borgheim, Sprecherin der Geschäftsführung von Takeda in Deutschland. "Ich danke MiNDNET für die gute Zusammenarbeit und Partnerschaft."Die Aufnahme erfolgte - wie bei DiGA üblich - zunächst vorläufig für ein Jahr und wird anschließend erneut überprüft. Die DiGA wurde von Takeda (Berlin) und MiNDNET (Hamburg) entwickelt und steht ab sofort unter dem Namen ORIKO® zur Verfügung. Für die Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis erfüllte ORIKO® alle erforderlichen Kriterien - darunter Sicherheitsstandards, Datenschutz gemäß DSGVO und Funktionalität - und überzeugte durch einen nachgewiesenen positiven Versorgungseffekt, belegt in einer randomisiert-kontrollierten Pilotstudie.[1,2]ADHS im ErwachsenenalterADHS im Erwachsenenalter ist ein verbreitetes, jedoch oftmals unterschätztes Krankheitsbild. In Deutschland sind schätzungsweise 2-3 Millionen Erwachsene betroffen - die meisten jedoch ohne gesicherte Diagnose. [3,4] Erwachsene mit einer ADHS leben zudem häufig mit weiteren psychischen Begleiterkrankungen. [5-7] Unerkannt und unbehandelt kann ADHS bei Erwachsenen zu erheblichen Lebensbeeinträchtigungen führen. [8] Heutzutage stehen verschiedene Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung: Neben Psychoedukation und der medikamentösen Behandlung ist die Psychotherapie ein wichtiger Baustein im multimodalen Therapiekonzept. [9] Nicht ausreichende Versorgungskapazitäten in Deutschland bewirken jedoch, dass viele Betroffene nicht oder erst mit Verzögerung in Behandlung kommen und die Wartezeiten auf einen Therapieplatz lang sind. [10]Weiterführende Informationen zu ORIKO®ORIKO® ist eine Therapie-App, die Erwachsenen mit diagnostizierter ADHS die Möglichkeit zur digitalen Psychotherapie eröffnet, entweder als ergänzende Therapie, als eigenständige ADHS-Behandlung oder um die Wartezeit auf einen Therapieplatz zu überbrücken. ORIKO® kann nach Diagnosestellung einer ADHS bei Erwachsenen direkt von Ärzt:innen und von Psychotherapeut:innen extrabudgetär verschrieben werden und wird von allen gesetzlichen und vielen privaten Krankenkassen erstattet. Das Rezept für die Verordnung, die sich auf 12 Wochen beläuft und erneut ausgestellt werden kann, muss von den Betroffenen an die Krankenkasse weitergeleitet werden, woraufhin sie einen Freischaltcode für die Therapieinhalte der App erhalten. ORIKO® umfasst die drei grundlegenden Bausteine Psychotherapie, Skills-Training und Psychoedukation, vermittelt in einem modularen Aufbau. Die innovative Psychotherapie-App kann helfen die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und ADHS-spezifische Symptome wie innere Unruhe und Unaufmerksamkeit zu lindern. [2]Belegte Wirksamkeit von ORIKO®Seit der Einführung des Digitale-Versorgung-Gesetzes 2019 ergänzen DiGA Therapiekonzepte in zahlreichen Indikationen. Eine Listung durch das BfArM erfolgt jedoch nur, wenn der positive Versorgungseffekt belegt wurde. Darüber hinaus müssen festgelegte Kriterien hinsichtlich Sicherheitsstandards, Datenschutz (gemäß DSGVO) und Funktionalität erfüllt sein. [2] Die zweiarmige randomisiert-kontrollierte Pilotstudie (RCT) mit dem primären Endpunkt der Verbesserung der Lebensqualität, bestätigte, dass sich bei den behandelten Patient:innen nach einer 12-wöchigen Nutzung eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensqualität sowie eine Verminderung der Schwere der ADHS-spezifischen Symptome zeigte. [2]ORIKO® steht in allen deutschen App-Stores bzw. Google Play Stores für Android- und iOS-Smartphones zum Download zur Verfügung. Die Therapie-Inhalte werden jedoch erst nach Eingabe des Codes freigeschaltet. Weitere Informationen zu ORIKO® und ADHS finden Sie auf: ORIKO: Die DiGA für Menschen mit ADHS (https://www.oriko-adhs.de/)Über MindnetMiNDNET entwickelt in Partnerschaft mit Kliniken, Unternehmen der pharmazeutischen Industrie und anderen Leistungsträgern evidenzbasierte digitale Anwendungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Lösungen, die Patientinnen und Patienten entlang des gesamten Therapiepfades, von der Erkennung bis zur Langzeittherapie unterstützen. Das Angebot von MiNDNET umfasst evidenzbasierte digitale Therapien für die psychische Gesundheit, wissenschaftliche Studien, medizinische Software und den gesamten DiGA-Zulassungsprozess. Weitere Informationen unter: www.mindnet-solutions.comÜber TakedaTakeda will die Gesundheit von Menschen verbessern und der Welt eine schönere Zukunft ermöglichen. Unser Ziel ist es, in unseren therapeutischen und unternehmerischen Kernbereichen lebensverändernde Therapien zu erforschen und bereitzustellen - dazu gehören Gastroenterologische und entzündliche Erkrankungen, Seltene Erkrankungen, Plasmabasierte Therapien, Onkologie, Neurowissenschaften und Impfstoffe. Im Rahmen von Partnerschaften wollen wir die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten verbessern und mit unserer dynamischen und vielfältigen Pipeline neue Behandlungsmöglichkeiten schaffen. Als führendes wertebasiertes, forschungsorientiertes, biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan lassen wir uns dabei von unserem Engagement für Patientinnen und Patienten, unsere Mitarbeitenden und die Umwelt leiten. Diese Motivation und die Werte, die Takeda seit mehr als zwei Jahrhunderten ausmachen, spornen Teams in rund 80 Ländern und Regionen an. Weitere Informationen unter: www.takeda.comLiteratur- [1] Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). (n.d.). ORIKO® - DiGA-Verzeichnis. Zugriff Mai 2025, https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis/XXX- [2] Schuurmanns L. et al. Mehr Ordnung im Kopf: Wirksamkeit einer App für Erwachsene mit ADHS, DGPPN 2024, Abstract N. 771.- [3] Fayyad J et al. Atten Defic Hyperact Disord 2017;9(1):47-65.- [4] Young S et al. BMC Psychiatry 2020;20(1):404.- [5] Aslan B et al. J Neurol Neurochir Psychiatr 2023;24(4):121-132.- [6] Kessler RC et al. Am J Psychiatry 2006;163(4):716-72.- [7] Katzmann MA et al. BMC Psychiatry 2017; 17(1):302.- [8] Kooij SJJ et al. BMC Psychiatry 2010;10:67.- [9] S3-Leitlinie 028-045, AWMF, 2018, S.11ff. Zugriff Mai 2025 (in Überarbeitung)- [10] Warten auf eine Psychotherapie. Deutscher Bundestag. 2022 Zugriff Mai 2025.CANPROM/DE/NS/0365