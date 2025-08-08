Verhaltene Impulse: Rückversicherer unter Druck, Immobilienwerte stabil

Der DAX zeigt sich zum Wochenausklang mit verhaltener Tendenz und startet leicht im Minus in den Handelstag. Auch die US-Indizes präsentieren sich bislang unentschlossen, während der japanische Nikkei mit einem moderaten Plus aus dem asiatischen Handel kommt.
Makroökonomischer Überblick:
In Japan sorgten die aktuellen Daten zum Haushaltskonsum für Stirnrunzeln: Im Juni schrumpften die Ausgaben der privaten Haushalte um 5,2 Prozent gegenüber dem Vormonat - stärker als von Analysten erwartet. Die Konsensschätzungen lagen bei -3 Prozent. Am Nachmittag richtet sich der Blick nach Kanada, wo die Arbeitslosenquote für Juli veröffentlicht wird. Erwartet wird ein stabiler Wert auf dem Niveau des Vormonats - ein Indikator für die Robustheit des nordamerikanischen Arbeitsmarkts.
Aktien im Fokus:
Besonders im Blickpunkt steht heute die Aktie der Munich Re, die nach Veröffentlichung ihrer Halbjahreszahlen unter Druck gerät. Zwar konnte der Rückversicherer dank ungewöhnlich geringer Großschäden im zweiten Quartal einen Rekordgewinn von rund 2,1 Milliarden Euro verbuchen. Doch die Details zur Vertragserneuerung mit Erstversicherern wie Allianz und Generali zum 1. Juli trüben das Bild: Die risikobereinigten Preise für Rückversicherungsschutz sanken um 2,5 Prozent, das Geschäftsvolumen ging um 3,2 Prozent zurück. Die Munich Re reagierte mit Disziplin und verzichtete auf margenschwaches Neugeschäft - ein strategisch nachvollziehbarer Schritt, der jedoch kurzfristig belastet.
Positiv zeigt sich hingegen die Aktie der Deutsche Wohnen, die heute ihre Halbjahreszahlen vorlegte. Operativ konnte die Vonovia-Tochter zulegen: Das bereinigte EBITDA stieg um gut ein Fünftel auf 395 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb das Unternehmen zwar in den roten Zahlen, doch der Verlust reduzierte sich deutlich - von über 200 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf rund 53 Millionen Euro. Hauptursache waren Abschreibungen auf Grundstücke und ein negatives Bewertungsergebnis eines übernommenen Unternehmens. Die Anleger honorieren die operative Verbesserung und die relative Stabilität im schwierigen Immobilienumfeld.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|AMD Inc.
|Bull
|UG892B
|2,68
|143,59291 USD
|5,67
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG82Y5
|2,75
|23873,19531 Punkte
|74,11
|Open End
|DAX®
|Bull
|HB7X0C
|11,73
|12393,360165 Punkte
|2,05
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG6NGW
|6,55
|24740,247523 Punkte
|23,35
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG590W
|30,02
|21110,995062 Punkte
|7,89
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.08.2025; 10:48 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Netflix Inc.
|Call
|UG2BUD
|1,96
|1175,00 USD
|5,44
|13.01.2027
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
|Call
|UG6YVL
|2,03
|630,00 EUR
|25,61
|17.06.2026
|Porsche Automobil Holding SE
|Put
|UG6K8G
|0,089
|35,00 EUR
|22,81
|17.09.2025
|Banco Santander S.A.
|Call
|UG7DDM
|0,43
|8,10 EUR
|8,23
|17.12.2025
|Gold
|Call
|UG4GD6
|41,48
|3000,00 USD
|6,62
|20.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.08.2025; 10:48 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
|Long
|UG3DU9
|4,00
|471,333333 EUR
|6
|Open End
|Meta Platforms Inc.
|Long
|HD3390
|9,85
|571,524709 USD
|4
|Open End
|Volkswagen AG Vz.
|Long
|HC15QZ
|3,75
|62,186766 EUR
|3
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG4V0Z
|1,40
|1477,178628 EUR
|10
|Open End
|Deutsche Telekom AG
|Long
|UG4YSE
|1,25
|26,779644 EUR
|10
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.08.2025; 10:48 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen