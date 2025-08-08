© Foto: Pool/ABACA - abacaPräsident Donald Trump will Stephen Miran, den derzeitigen Vorsitzenden des Wirtschaftsberaterstabs des Weißen Hauses, in den Gouverneursrat der US-Notenbank berufen. Miran soll die scheidende Gouverneurin Adriana Kugler ersetzen, die am Freitag zurücktritt. Sie kehrt im Herbst als Professorin an die Georgetown University zurück. "Es ist mir eine große Ehre, Stephen Miran für den frei gewordenen Sitz im Federal Reserve Board nominiert zu haben", erklärte Trump auf Truth Social. Er hob hervor, dass Miran einen Doktortitel der Harvard University besitzt, sich bereits in seiner ersten Amtszeit verdient gemacht habe und seit Beginn seiner zweiten Amtszeit zu seinem engsten Kreis gehöre. Miran …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE