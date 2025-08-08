Die Aktie von Nebius ist am Donnerstag zeitweise um satte 30 Prozent in die Höhe geschnellt. Auslöser für den Kurssprung: herausragende Quartalszahlen, die der niederländische Hyperscaler vorgelegt hat. Besonders groß war die Freude bei den Abonnenten des maydornreport - aber auch Leser von DER AKTIONÄR haben allen Grund zur Freude.Was der aus dem russischen Yandex-Konzern hervorgegangene Spezialist für KI-Cloud-Dienste am Donnerstag vorlegte, kann sich mehr als sehen lassen: Der Umsatz schoss um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
