Das IT-Systemhaus verzeichnet im abgelaufenen Jahresviertel wieder eine "Belebung des Geschäfts" und liefert robuste Ergebnisse. Das Management setzt darauf, dass die jüngste Entwicklung anhält und bekräftigt die Jahresziele. Investoren reagieren begeistert, die Aktie springt deutlich an. Nach einem schwierigen Auftaktquartal verzeichneten die Neckarsulmer im zweiten Jahresviertel wieder bessere Geschäfte. Das Geschäftsvolumen legte zum Vorjahreszeitraum um 5,1 Prozent zu, zum Jahresauftakt standen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag