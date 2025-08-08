Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB signalisierte zuletzt wenig Bereitschaft zu weiteren Leitzinssenkungen und wurde durch die teils verbesserten Konjunkturdaten in dieser Haltung bestärkt, so die Analysten der DekaBank. Dennoch gehe die DekaBank davon aus, dass sie mit noch einem Zinsschritt zum Jahresende dem nachlassenden Preisauftrieb und dem schwachen Wirtschaftswachstum Rechnung tragen werde. Zusammen mit dem Wiederbeginn von Leitzinssenkungen durch die FED dürfte sich dies in geringeren Renditen von Bundesanleihen niederschlagen. Mittelfristig erwarte die DekaBank eine leichte Verflachung der Bundkurve. Sobald der Tiefpunkt der Inflation im Euroraum durchschritten sei, dürfte das kurze Ende beginnen, wieder etwas höhere Leitzinsen zu antizipieren. Gleichzeitig sollten ein nur mäßiges Wachstum und niedrigere Renditen von US-Treasuries die Laufzeitprämien am langen Ende abnehmen lassen. (Volkswirtschaft Prognosen vom 07.08.2025) (08.08.2025/alc/a/a) ...

