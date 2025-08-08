München (ots) -- Nur DAZN zeigt den traditionsreichen Emirates FA Cup und den FA Community Shield für die kommenden drei Jahre in Deutschland, Österreich und der Schweiz- FA Community Shield am Sonntag, 10. August, ab 15:45 Uhr (Anpfiff 16:00 Uhr) live auf DAZN: Liverpool vs. Crystal Palace - Florian Wirtz mit der ersten Titelchance beim Pflichtspieldebüt- Uli Hebel und Seb Kneissl kommentieren die Partie- Nur auf DAZN sehen Fans den Liga-Auftakt in LALIGA, der Serie A und Ligue 1 live und an einem Ort, genauso wie die Bundesliga mit der Samstags-Konferenz und allen Sonntagsspielen- Mit dem "Super Sports"-Paket können Fans auf DAZN den besten internationalen Fußball im aktuellen Early-Bird-Angebot für kurze Zeit nur 9,99 Euro / 9.90 CHF im Monat genießen: neben der Bundesliga Konferenz sind im Angebot auch LALIGA, die Serie A, die Ligue 1 sowie der beste Frauenfußball mit der Frauen-Bundesliga enthalten. Darüber hinaus Spitzensport aus der NFL, Kampfsport mit der UFC und PFL sowie viel mehrDAZN erweitert sein bereits unschlagbares Fußball-Angebot um zwei absolute Highlights des englischen Fußballs: Ab sofort sind der Emirates FA Cup - der prestigeträchtigste Vereinspokal der Welt - sowie der FA Community Shield nur auf DAZN zu sehen. Der Deal gilt für drei Jahre und umfasst die Übertragungsrechte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Damit ergänzt DAZN sein "Super Sports"-Paket, das es aktuell im Early-Bird-Angebot für 9,99 EUR / 9.90 CHF pro Monat gibt, um zwei weitere Premium-Wettbewerbe und bietet Fußballfans zum Saisonstart ein einzigartiges Gesamtpaket.Emirates FA Cup - Tradition, Dramatik und Magie mit über 700 teilnehmenden TeamsDer FA Cup ist der älteste nationale Fußballwettbewerb der Welt und steht wie kein anderer für die Magie des Pokals. Seit seiner Gründung im Jahr 1871 begeistert der Wettbewerb mit legendären Duellen zwischen David und Goliath, dramatischen Wendungen und spektakulären Finalspielen im Wembley-Stadion. Mit über 700 teilnehmenden Teams aus allen Ligen Englands ist der FA Cup ein Symbol für die Vielfalt und Leidenschaft des englischen Fußballs.FA Community Shield - Erste Titelchance für Florian Wirtz beim Liverpool-PflichtspieldebütEbenfalls Teil des Pakets ist der FA Community Shield, der am kommenden Sonntag, den 10. August 2025, um 16:00 Uhr im Wembley Stadium, den Auftakt der neuen Rechteperiode macht. In der traditionellen Saisoneröffnung trifft Premier-League-Champion Liverpool auf FA-Cup-Sieger Crystal Palace - ein Duell, das gleich mehrere spannende Geschichten bereithält. Für Florian Wirtz, der nach seinem spektakulären Wechsel von Bayer 04 Leverkusen zu den Reds sein erstes Pflichtspiel bestreitet, bietet sich direkt die Chance, seinen ersten Titel mit Liverpool zu gewinnen.Crystal Palace steht dagegen zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte im FA Community Shield - und das nach einem historischen Triumph: Die "Eagles" besiegten im FA-Cup-Finale sensationell Manchester City und holten damit den ersten großen Titel seit der Vereinsgründung vor 134 Jahren. Unter Trainer Oliver Glasner, bekannt aus der Bundesliga und Sieger der UEFA Europa League 2022 mit Eintracht Frankfurt, hat sich Palace zu einem ernstzunehmenden Gegner entwickelt.Für DAZN werden Uli Hebel und Seb Kneissl die Partie am Mikrofon begleiten. Die Sendung beginnt um 15:45 Uhr - Anpfiff ist um 16:00 Uhr.Super Sports - das beste Fußball-Angebot an einem Ort - jetzt ab 9,99 EUR / 9.90 CHF inkl. KonferenzDer FA Cup und der Community Shield sind Teil des "Super Sports"-Pakets, das im aktuellen Early-Bird-Angebot ab dem 01. August für nur 9,99 Euro / 9.90 CHF monatlich erhältlich ist. Neben der Bundesliga-Konferenz und allen Sonntagsspielen umfasst das Paket auch alle anderen Bundesliga-Partien im Re-Live. die internationalen Topligen wie LALIGA, Serie A und Ligue 1 sowie den besten Frauenfußball mit der Frauen-Bundesliga. Ergänzt wird das Angebot durch Spitzensport aus der NFL, Darts, UFC, PFL und vieles mehr.Saisonstart auf DAZN - es geht wieder losNach der Sommerpause startet DAZN mit Vollgas in die neue Saison:- Am 13. August (21:00 Uhr) kommt es zum UEFA Super Cup zwischen PSG und Tottenham.- LALIGA beginnt am 15. August mit Girona - Vallecano (19:00 Uhr) und Villareal - Oviedo (21:30 Uhr).- Ebenfalls am 15. August startet die Ligue 1 mit Rennes vs. Marseille (20:45 Uhr).- Die Bundesliga geht am 23. August los - mit der ersten Samstags-Konferenz auf DAZN und dem Aufsteiger-Sonntag mit Mainz - Köln (15:30 Uhr) und M'gladbach - HSV (17:30 Uhr).- Die Serie A startet am selben Wochenende mit Titelverteidiger Neapel gegen Sassuolo (23. August, 18:30 Uhr).- Ab dem 16. September kehrt auch die UEFA Champions League zurück - mit Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. 90 Prozent aller Spiele gibt es live nur auf DAZN (nur in DE & Unlimited).Der beste Fußball gehört DAZN: Nur mit DAZN ist jeder Tag Spieltag mit Bundesliga, UEFA Champions League und noch mehr internationalem SpitzenfußballNur mit DAZN ist jeder Tag Spieltag: Am Samstag mit der legendären Bundesliga Konferenz live mit bis zu fünf Spielen gleichzeitig. Sonntags mit allen Bundesliga-Spielen live und dienstags und mittwochs mit der UEFA Champions League - über 90% aller Spiele pro Saison live und exklusiv (nur in DE & Unlimited). Und dazu jeden Tag internationaler Spitzenfußball mit LALIGA, Serie A, Ligue 1 und mehr - alles an einem Ort, nur auf DAZN.Pressekontakt:Dominik Bethke, Communications Director, DAZN DACHDAZN GroupMail: PR-DACH@dazn.comOriginal-Content von: DAZN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133863/6093054