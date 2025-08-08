© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andre M. ChangBlock-Aktien steigen stark, nachdem das Unternehmen mit höherer Jahresprognose, wachsendem Bitcoin-Bestand und solidem Gewinnwachstum überzeugt.Die Aktien des US-Fintech-Konzerns Block legen am Freitag um 8,95 Prozent zu, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognose für den Bruttogewinn angehoben und starke Quartalsergebnisse präsentiert hatte. Trotz verfehlter Umsatz- und Ergebnisprognosen signalisiert das Zahlenwerk eine robuste operative Entwicklung - getragen von solidem Wachstum im Kerngeschäft und einer langfristig angelegten Bitcoin-Strategie. Umsatz unter Erwartungen, aber Bruttogewinn überzeugt Im zweiten Quartal erzielte Block einen Umsatz von 6,05 Milliarden US-Dollar, was zwar …Den vollständigen Artikel lesen ...
