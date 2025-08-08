DJ MARKT USA/Grundstimmung weiter positiv - Goldaktien gesucht

Nach dem uneinheitlichen Vortag sieht es zum Start an der Wall Street am Freitag nach kleinen Gewinnen aus. Die Futures auf die Aktienindizes tendieren etwas fester. Am Donnerstag hatten Konjunkturdaten mit Licht und Schatten keinen klaren Impuls gebracht, stützten tendenziell aber die mit den schwachen monatlichen Arbeitsmarktdaten wieder entfachte Zinssenkungsspekulation. Am Berichtstag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an.

Für Gesprächsstoff sorgt eine wichtige Personalie. US-Präsident Donald Trump hat seinen ehemaligen Wirtschaftsberater Stephen Miran zum Fed-Gouverneur nominiert. Er soll die kürzlich von diesem Posten zurückgetretene Adriana Kugler ersetzen. Miran gilt als geldpolitische Taube und dürfte daher ganz im Sinne des Präsidenten agieren, der schon seit geraumer Zeit auf Zinssenkungen drängt. Wichtig aus Marktsicht ist dabei aber, dass Miran nur übergansgweise die Restamtszeit von Kugler übernehmen soll. "In der Zwischenzeit werden wir weiterhin nach einem dauerhaften Nachfolger suchen", so Trump auf Truth Social. Unklar ist derweil noch, ob Miran bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank Mitte September schon wird mitstimmen können.

Für unterschwellig weiter gute Stimmung sorgt die Berichtssaison. Nachdem mehr als zwei Drittel der S&P-500-Unternehmen berichtet haben, stellen die HSBC-Analysten fest, dass rund 80 Prozent der Unternehmen die Gewinnschätzungen übertroffen haben.

Pinterest knicken vorbörslich um etwa 12 Prozent ein. Die Social-Media-Plattform hat zwar mit dem Umsatz im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, doch enttäuscht das bereinigte Ergebnis. Motorola Solutions hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und den Ausblick angehoben. Das Unternehmen rechnet jedoch mit höheren Materialkosten in diesem Jahr. Der Kurs kommt um 1 Prozent zurück.

Soundhound machen einen Satz um rund 20 Prozent nach oben. Der Experte für Sprach-KI meldete Quartalsergebnisse, die besser als erwartet ausfielen, und hob seinen Jahresumsatzausblick an.

Aktien des Goldsektors werden gestützt von Berichten, dass die USA Zölle auf die Einfuhr von 1-Kilo-Goldbarren erheben wollen. Freeport-McMoran Copper & Gold gewinnen 0,7, Kinross Gold 1, Barrick Mining 1,2 und Newmont Goldcorp 1,4 Prozent. Der Goldpreis zeigt sich derweil wenig bewegt bei 3.400 Dollar, notiert damit aber nicht weit entfernt von seinem Rekordhoch.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 06:56 ET (10:56 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.