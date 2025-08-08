Krise war gestern, jetzt bestimmt wieder Wachstum das Bild. Die Auftragseingänge explodierten um 65 % auf 16,6 Mrd. €, der Rekordauftragsbestand von 136 Mrd. € sichert jahrelange Vollauslastung. Besonders beeindruckend: Das Unternehmen steht erstmals seit der SIEMENS-Abspaltung vor der Rückkehr zur Dividendenfähigkeit. Die bereinigte Marge erreichte bereits 6,6 %, das Nettoergebnis 697 Mio. €. Die Windkrafttochter Gamesa, bislang besonderes Sorgenkind, glänzte mit milliardenschweren Offshore-Aufträgen, während Gasturbinen und Netztechnik von der US-Energiewende profitieren. Zwar belasten amerikanische Zölle das Ergebnis mit 150 Mio. €, doch die robuste Preisgestaltung kompensiert diese Belastungen vollständig.
