Linz (www.anleihencheck.de) - Wie bereits erwartet senkte die BoE in Großbritannien gestern die Zinsen um 25 Basispunkte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Jedoch sei diese Entscheidung knapper ausgefallen als gedacht. Lediglich fünf der neun Mitglieder hätten für eine Zinssenkung gestimmt. Der Leitzins liege somit bei 4,00 Prozent. Das Pfund habe nach der Entscheidung leicht an Stärke gewinnen können und notiere aktuell gegenüber dem Euro bei 0,8672. (08.08.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de