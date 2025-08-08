Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern tagte erneut die tschechische Notenbank über ihr weiteres zinspolitisches Vorgehen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Wie vorab vom Markt erwartet, habe die CNB den Leitzins einstimmig bei 3,50% belassen und damit angedeutet, dass der Zinssenkungszyklus beendet sei. Gouverneur Michl habe eine falkenhafte Haltung betont, dass angesichts der wirtschaftlichen Lage Zinssenkungen nicht angebracht seien und eine restriktive Geldpolitik notwendig bleibe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
