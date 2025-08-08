Munsbach (www.fondscheck.de) - Die gezielte Dynamisierung des Fonds durch die Aufnahme einiger wachstumsstärkerer Titel hat in den vergangenen Wochen bereits Früchte getragen, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).An der Rally der Technologietitel habe der Ethna-DYMNAMISCH entsprechend angemessen partizipieren können. Der Mehrwert dieses Portfolios solle in erster Linie durch eine gezielte Titelselektion entstehen und nur zweitrangig durch die Assetallokation. Dennoch hätten die Experten von ETHENEA zum Ende des Monats entschieden, die Nettoaktienquote auf 70% abzusenken. Strategisch würden sie der Assetklasse Aktie weiterhin positiv gegenüber eingestellt bleiben. Die Gemengelage aus Saisonalität, einer gewissen Selbstgefälligkeit der Investoren und dem von ihnen erwarteten Reflex "Buy the rumor, sell the fact" sei für ETHENEA jedoch Grund genug, in den nächsten Wochen etwas vorsichtiger zu agieren. Das Portfolio umfasse derzeit 43 Einzeltiteln. ...

