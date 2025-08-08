MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Profitabilität habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der IT-Dienstleister eine verbesserte operative Dynamik zum ersten Jahresviertel verzeichnet und die Jahresziele bestätigt./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:14 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005158703