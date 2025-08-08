CHANDLER (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 07.25 A.M. ET).
In the Green
The RealReal, Inc. (REAL) is up over 29% at $7.12. Power Solutions International, Inc. (PSIX) is up over 23% at $108.00. Viavi Solutions Inc. (VIAV) is up over 23% at $12.50. OptimizeRx Corporation (OPRX) is up over 22% at $15.73. SoundHound AI, Inc. (SOUN) is up over 22% at $13.10. LegalZoom.com, Inc. (LZ) is up over 21% at $10.21. nLIGHT, Inc. (LASR) is up over 20% at $24.75. Ouster, Inc. (OUST) is up over 19% at $27.71. Expedia Group, Inc. (EXPE) is up over 16% at $218.25. JFrog Ltd. (FROG) is up over 14% at $44.33.
In the Red
The Trade Desk, Inc. (TTD) is down over 30% at $61.10. Fundamental Global Inc. (FGF) is down over 26% at $26.75. Sweetgreen, Inc. (SG) is down over 24% at $9.53. Sezzle Inc. (SEZL) is down over 19% at $112.06. Xponential Fitness, Inc. (XPOF) is down over 17% at $7.95. Twilio Inc. (TWLO) is down over 14% at $105.00. Pinterest, Inc. (PINS) is down over 11% at $34.54. Grindr Inc. (GRND) is down over 8% at $16.44. Firefly Aerospace Inc. (FLY) is down over 7% at $55.88. Microchip Technology Incorporated (MCHP) is down over 6% at $61.79.
