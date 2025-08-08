© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoRipple und die SEC haben ihren epischen Rechtsstreit beendet - und XRP zog mit einem Plus von 11 Prozent auf 3,34 US-Dollar davon. Der Weg für einen Spot-ETF scheint jetzt frei.Der jahrelange Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der US-Börsenaufsicht SEC ist endgültig beendet. Beide Parteien haben ihre Berufungen im XRP-Verfahren einvernehmlich zurückgezogen, wie aus einer Mitteilung des Berufungsgerichts des Zweiten Bezirks hervorgeht. "Die Parteien haben einen gemeinsamen Antrag auf Zurückweisung der Berufungen gestellt. Der Fall ist abgeschlossen", bestätigte Ripple-Anwalt James Filan auf X. Damit bleibt das Urteil von US-Bundesrichterin Analisa Torres aus dem Jahr 2023 bestehen: Die …Den vollständigen Artikel lesen ...
