Dieser AKTIONÄR-Tipp kennt weiter kein Halten. Mittlerweile liegt die Aktie 136 Prozent im Plus. Mit starken Quartalszahlen, einer abermaligen Prognoseanhebung und mehrfachem Analystenlob steht die Aktie vor neuen Rekorden. Zu Recht - denn das Unternehmen ist einer der wenigen digitalen Champions der deutschen Börsenlandschaft.Scout24 ist nicht zu bremsen. Der Betreiber der Plattform ImmoScout24 steigerte seinen Konzernumsatz im zweiten Quartal um 15,1 Prozent auf 160,6 Millionen Euro. Der bereinigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
