Das Raumfahrtunternehmen Firefly Aerospace hat am Donnerstag ein fulminantes Debüt an der Nasdaq hingelegt. Der Ausgabepreis lag bereits leicht über dem oberen Ende der davor anvisierten Spanne, doch am ersten Handelstag knallten die Sektkorken richtig: Satte 55 Prozent lag der erste Kurs über dem Ausgabekurs. Bereits am Mittwoch hatte Firefly die Preisspanne für seinen Börsengang nach oben korrigiert und die Aktien mit einem Ausgabepreis von 45 Dollar über der ursprünglich erwarteten Range von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
