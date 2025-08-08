Ein Kurssprung von über 13 Prozent - die Aktie der Sprachlern-App Duolingo befand sich am Donnerstag im Höhenflug. Auslöser war eine angehobene Prognose, die durch starkes Nutzerwachstum und den cleveren Einsatz von künstlicher Intelligenz befeuert wird. Die Anleger sind euphorisch.Das Management von Duolingo strotzt vor Selbstvertrauen. Die mobile Lernplattform schraubte ihre Jahresprognose für den Umsatz auf 1,01 bis 1,02 Milliarden Dollar nach oben. Zuvor lag die Spanne bei 987 bis 996 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär