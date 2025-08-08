Der enorme Energiehunger von künstlicher Intelligenz (KI) sorgt für eine überraschende Verschiebung am globalen Energiemarkt. Rechenzentren benötigen große Mengen an kohlenstofffreiem Strom, der rund um die Uhr verfügbar ist. Davon profitieren nun insbesondere die lange vernachlässigten Branchen der Atomkraft und Geothermie, wie der aktuelle Trend in den USA beispielhaft zeigt.Nuklear- und Geothermie-Aktien steigenUnternehmen, die Lösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de