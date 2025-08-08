kundenservice@finanzen100.de

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 40 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei über 47 %. In dieser Woche haben wir eine Analyse zum Dax veröffentlicht, sechs Updates geliefert, ein exklusives Interview geführt, einen Nachkauf vorgenommen und eine Position wurde uns ausgestoppt. Heute heben wir zwei Ziele und zwei Stops an und schlagen eine Spekulation vor. Betroffen sind unter anderem CADENCE DESIGN SYSTEMS, MOTA-ENGIL, PAYPAL, ALPHABET, IONOS, BIONTECH, HUGO BOSS, PUMA, FERRARI und KONTRON. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Die die tiefsten Kurse gab es in dieser Woche direkt zum Handelsauftakt am Montag. Die Märkte standen noch im Bann des scharfen Einbruchs am Ende der Vorwoche. Der Hatte im DAX knapp 5% an der Wallstreet 3-4% betragen. Das war es dann aber auch nach unten für diese Woche. Im weiteren Verlauf erholten sich die Indizes wieder Schritt für Schritt. Im kurzen Chartvergleich sieht das so aus:Die Sachlage ist eindeutig: Die US-Indizes habe die Führung, der DAX schwächelt hinterher. Das bleibt auch im Halbjahresvergleich nicht ohne Wirkung. Die US-Indizes schließen immer weiter zum DAX auf, nachdem er seine Outperformance aus der ersten Jahreshälfte abgelegt hat. Der Grund sind anhaltende Zollunsicherheiten und deutlich schwächere Unternehmensergebnisse aus der fortgeschrittenen Berichtsaison.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden, das gilt nur wenn Sie über unsere Website buchen. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!