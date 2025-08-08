Mainz (ots) -
Woche 33/25
Di., 12.8.
Bitte geänderten Programmablauf ab 0.25 Uhr beachten:
Zur Erinnerung an Uljana Havemann
0.25 Der Fall Marianne Voss (VPS 0.24/HD/AD/UT)
Karsten Voss Jörg Schüttauf
Marianne Voss Valerie Koch
Fritz Malowski Thorsten Merten
Heike Voss Hannah Ehrlichmann
Hilde Wagner Steffi Kühnert
Ralf Wagner Bernhard Schütz
Therapeutin Dr. Rashan Marie-Lou Sellem
und andere
Schnitt: Friederike Hohmuth
Musik: Johannes Repka
Kamera: Stephan Wagner
Buch: Karin Kaçi
Regie: Uljana Havemann
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und arte
(Erstsendung 25.3.2024)
Deutschland 2024
Im Streaming: 11. August 2025, 10.00 Uhr bis 10. August 2026
1.55 neoriginal (VPS 2.05)
Mord im Mittsommer
3.25 neoriginal (VPS 3.35)
The Tourist - Duell im Outback
4.20 WISO-Dokumentation (VPS 4.30)
The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt
5.05- hallo deutschland (VPS 5.15)
5.30
(Die Wiederholung "Blutroter Sommer" entfällt.)
Fr., 15.8.
20.15 sportstudio live
DFB-Pokal, 1. Runde
DSC Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen
. . .
Bitte Ergänzung beachten:
Experte: Hanno Balitsch
Woche 34/25
Fr., 22.8.
15.05 sportstudio live
Kanu-WM
Sprint
. . .
Bitte Ergänzung beachten:
Co-Kommentator: Ronald Rauhe
Woche 35/25
So., 24.8.
16.15 sportstudio live
Rad: Deutschland Tour
4. Etappe, Halle - Magdeburg
. . .
Kanu-WM
Sprint
. . .
Bitte Ergänzung beachten:
Co-Kommentator: Ronald Rauhe
Mi., 27.8.
20.15 sportstudio live
DFB-Pokal, 1. Runde
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München
. . .
Bitte Ergänzung beachten:
Experte: Christoph Kramer
