Freitag, 08.08.2025
Das Kupferangebot bricht ein - und dieser neue Fund kommt genau zur richtigen Zeit
Dow Jones News
08.08.2025 15:21 Uhr
WOCHENVORSCHAU/11. bis 17. August (33. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/11. bis 17. August (33. KW) 

=== 
M O N T A G, 11. August 2025 
  07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 07:30 DE/Atoss Software SE, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) 
  08:00 DE/Inlandstourismus Juni 
  08:00 DE/Insolvenzen Mai und Schnellindikator Juli 
  10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), PK zur 
     Präsentation der Halbjahreszahlen 2025 der deutschen 
     Luftverkehrswirtschaft 
 
    - JP/Börsenfeiertag Japan 
 
D I E N S T A G, 12. August 2025 
*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1H 
*** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q 
     (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q 
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1H (08:00 PK) 
  07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1H (16:00 Telefonkonferenz) 
  08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli 
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 14:30 US/Realeinkommen Juli 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli 
  16:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Health Management Academy 
  18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H 
 
    - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt August 
 
M I T T W O C H, 13. August 2025 
  06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H 
*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli 
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 
     (09:00 Presse- und Analystenkonferenz) 
  07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H 
  07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1H (09:30 PK) 
  07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 
     (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q 
     (10:00 PK; 08:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1H (11:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H 
  07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli 
*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H 
  10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
  11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2035 
     im Volumen von 5 Mrd EUR 
  13:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Handelskammer von 
     Greenville 
  15:00 DE/Patrizia SE, 1H (15:00 Analystenkonferenz) 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
  18:45 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, spricht bei einem Mittagessen in 
     Red Bay, AL 
  19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, spricht bei Event der Greater 
     Springfield Chamber of Commerce 
*** 22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q 
 
***   - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der Andienungsfrist an 
     tschechischen Großaktionär PPF und Ende der Andienungsfrist an 
     MFE-Mediaforeurope 
    - DE/Formycon AG, Ergebnis 1H (15:00 Telefonkonferenz) 
    - DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q 
 
D O N N E R S T A G, 14. August 2025 
  05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H 
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q 
*** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1H (08:30 Earnings-Call) 
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H 
  07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H (11:30 PK) 
  07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 
     (16:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1H 
*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1H (10:30 PK) 
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H (15:00 Earnings-Call) 
  07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1H (14:00 Earnings-Call) 
  07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H 
  07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 
  07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 1H 
  07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H (10:00 Earnings-Call) 
  08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 2Q 
  08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
*** 08:00 GB/BIP Monat Juni 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juni 
  08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 2Q 
  10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli 
  18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H 
  20:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, bei NABE Webinar 
 
    - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 1H 
     (13:00 Earnings-Call) 
 
F R E I T A G, 15. August 2025 
*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
*** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli 
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Juli 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August 
*** 16:00 US/Lagerbestände Juni 
 
    - IT/Börsenfeiertag Italien 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 08:45 ET (12:45 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
