DJ WOCHENVORSCHAU/11. bis 17. August (33. KW)

=== M O N T A G, 11. August 2025 07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Atoss Software SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Inlandstourismus Juni 08:00 DE/Insolvenzen Mai und Schnellindikator Juli 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), PK zur Präsentation der Halbjahreszahlen 2025 der deutschen Luftverkehrswirtschaft - JP/Börsenfeiertag Japan D I E N S T A G, 12. August 2025 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1H (08:00 PK) 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1H (16:00 Telefonkonferenz) 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 14:30 US/Realeinkommen Juli *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli 16:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Health Management Academy 18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt August M I T T W O C H, 13. August 2025 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK) *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1H (09:00 Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1H (09:30 PK) 07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1H (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 PK; 08:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1H (11:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2035 im Volumen von 5 Mrd EUR 13:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Handelskammer von Greenville 15:00 DE/Patrizia SE, 1H (15:00 Analystenkonferenz) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 18:45 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, spricht bei einem Mittagessen in Red Bay, AL 19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, spricht bei Event der Greater Springfield Chamber of Commerce *** 22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q *** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der Andienungsfrist an tschechischen Großaktionär PPF und Ende der Andienungsfrist an MFE-Mediaforeurope - DE/Formycon AG, Ergebnis 1H (15:00 Telefonkonferenz) - DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q D O N N E R S T A G, 14. August 2025 05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 1Q *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1H (08:30 Earnings-Call) *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H (11:30 PK) 07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H (16:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1H (10:30 PK) *** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H (15:00 Earnings-Call) 07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1H (14:00 Earnings-Call) 07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H 07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 1H 07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H (10:00 Earnings-Call) 08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 2Q 08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H *** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 08:00 GB/BIP Monat Juni *** 08:00 GB/Handelsbilanz Juni 08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 2Q 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H 20:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, bei NABE Webinar - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 1H (13:00 Earnings-Call) F R E I T A G, 15. August 2025 *** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli *** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Juli 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August *** 16:00 US/Lagerbestände Juni - IT/Börsenfeiertag Italien ===

