DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 9. bis Montag, 11. August (vorläufige Fassung)

=== M O N T A G, 11. August 2025 07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Atoss Software SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Inlandstourismus Juni 08:00 DE/Insolvenzen Mai und Frühindikator Juli 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), PK zur Präsentation der Halbjahreszahlen 2025 der deutschen Luftverkehrswirtschaft - JP/Börsenfeiertag Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

August 08, 2025 08:47 ET (12:47 GMT)

