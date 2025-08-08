Anzeige
Mehr »
Freitag, 08.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Kupferangebot bricht ein - und dieser neue Fund kommt genau zur richtigen Zeit
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
08.08.2025 15:27 Uhr
77 Leser
Artikel bewerten:
(0)

WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. August (34. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. August (34. KW) 

=== 
M O N T A G, 18. August 2025 
  08:00 DE/Baugenehmigungen Juni 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni 
  12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August 
*** 22:00 AU/BHP Group Ltd, ausführliches Jahresergebnis 
 
D I E N S T A G, 19. August 2025 
  06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1H 
  07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  08:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 2Q (10:00 Kapitalmarkttag) 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q 
  14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli 
 
M I T T W O C H, 20. August 2025 
*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli 
*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli 
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
  10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 20:00 US/Protokoll der FOMC-Sitzung vom 29./30. Juli 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzsätze 
     für Unternehmenskredite (PLR) 
 
D O N N E R S T A G, 21. August 2025 
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) August 
*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) August 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) August 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) August 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) August 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) August 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) August 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) August 
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q 
  14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) August 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juli 
 
F R E I T A G, 22. August 2025 
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 
*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1. und 
     2. Quartal 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August 
*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 08:54 ET (12:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.