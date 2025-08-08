DJ WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. August (34. KW)

=== M O N T A G, 18. August 2025 08:00 DE/Baugenehmigungen Juni *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August *** 22:00 AU/BHP Group Ltd, ausführliches Jahresergebnis D I E N S T A G, 19. August 2025 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1H 07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 2Q (10:00 Kapitalmarkttag) *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q 14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli M I T T W O C H, 20. August 2025 *** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Protokoll der FOMC-Sitzung vom 29./30. Juli *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzsätze für Unternehmenskredite (PLR) D O N N E R S T A G, 21. August 2025 *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August *** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q 14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juli F R E I T A G, 22. August 2025 *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1. und 2. Quartal *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August *** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

August 08, 2025

