Freitag, 08.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Kupferangebot bricht ein - und dieser neue Fund kommt genau zur richtigen Zeit
WKN: 858560 | ISIN: US5324571083 | Ticker-Symbol: LLY
Xetra
08.08.25 | 15:09
558,60 Euro
+1,53 % +8,40
Branche
Pharma
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
Markus Weingran
08.08.2025 15:27 Uhr
99 Leser
Raumfahrt-Aktien im Check: Expedia | Block | Bechtle - Novo Nordisk zieht wieder an Eli Lilly vorbei!

Nach frischen Studiendaten von Eli Lilly werden die Karten bei oralen Abnehmmitteln wieder neu gemischt. Hat jetzt wieder Novo Nordisk die Nase vorn? Die wO Börsenlounge hat beide Aktien miteinander verglichen. Raumfahrt-Aktien: To the Moon oder Absturz? Während Rocket Lab mit frischen Quartalszahlen Einblick in das operative Geschäft gibt, wagt Firefly Aerospace den Sprung aufs Parkett. Beide Unternehmen stehen stellvertretend für eine Branche, in der Milliarden-Investitionen, technologische Durchbrüche und ein harter Wettbewerb um Satellitenstarts den Kurs bestimmen. Wer hat die Nase vorn und von welchen Aktien sollten Anleger eher die Finger lassen. Die wO Börsenlounge hat sich die Lage …

© 2025 Markus Weingran
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

