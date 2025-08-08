München (ots/PRNewswire) -Der auf Heimprojektoren spezialisierte Hersteller XGIMI erweitert sein Produktportfolio und stellt mit dem XGIMI TITAN erstmals ein Modell für den kommerziellen Einsatz vor. Der neue Projektor wird auf der IFA 2025 in Berlin präsentiert und richtet sich an professionelle Anwendungsbereiche wie Konferenzräume, Eventlocations und hochwertige Heimkinos.Mit dem TITAN überträgt XGIMI zentrale Merkmale seiner bisherigen Produktlinie - darunter ein nutzerfreundliches Design, flexible Einsatzmöglichkeiten und hohe Bildqualität - auf ein professionelles Format. Ziel ist es, Lösungen anzubieten, die den steigenden Anforderungen im professionellen Umfeld gerecht werden, ohne dabei Faktoren wie Bedienbarkeit und Kosten aus dem Blick zu verlieren."Wir haben über Jahre hinweg viel Erfahrung in der Entwicklung von Projektoren für private Anwender gesammelt", erklärt Apollo Zhong, CEO von XGIMI. "Viele professionelle Nutzer stehen heute vor der Herausforderung, zwischen überteuerter High-End-Technik und eingeschränkter Standardausstattung wählen zu müssen. Hier sehen wir Potenzial, einen Mehrwert zu schaffen."Der TITAN markiert den Einstieg in eine neue Produktreihe, mit der XGIMI gezielt auf die Bedürfnisse von Geschäftskunden und professionellen Anwendern eingeht. Dabei bleibt der Hersteller seiner Philosophie treu: Technologie soll nicht nur leistungsfähig, sondern auch zugänglich und praxistauglich sein.Der TITAN wird am 4. September 2025 im Rahmen der ShowStoppers @ IFA vorgestellt. Vom 5. bis 9. September ist der Projektor auf der IFA (https://de.xgimi.com/pages/xgimi-ifa-2025) am Stand H21-117 zu sehen. Neben dem neuen Modell erhalten Besucher auch einen Einblick in die weiteren Pläne des Unternehmens im professionellen Segment.Weitere Informationen finden Sie unter https://de.xgimi.com/pages/xgimi-ifa-2025oder auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Unternehmens.Über XGIMI: Seit 2013 haben die hochmodernen XGIMI-Projektoren zahllosen Menschen auf der ganzen Welt dabei geholfen, ein wirklich immersives audiovisuelles Erlebnis zu schaffen. In Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie Google, Harman Kardon und Texas Instruments baut XGIMI All-in-One-Entertainment-Geräte, die durch ihre nutzerorientierte Philosophie perfektioniert wurden. Durch branchenführende Innovationen, optimierte Setups und einzigartige Designs ist XGIMI stets bestrebt, die besten Heim- und tragbaren Projektoren zu entwickeln, damit jeder sie genießen kann. Erfahren Sie mehr unter XGIMI Projector Technology (https://us.xgimi.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2745981/image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2705098/Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xgimi-prasentiert-auf-der-ifa-2025-erstmals-einen-projektor-fur-den-professionellen-einsatz-302524145.htmlPressekontakt:SCHWARTZ Public Relations,xgimi@schwartzpr.deOriginal-Content von: XGIMI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102336/100933943