Wien (www.fondscheck.de) - Die Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest mit Sitz in Hamburg legt den "Rockphant ELTIF 1" auf, der nach Angaben des Unternehmens ein Novum am deutschen Markt ist, so die Experten von "FONDS professionell".Der European Long-Term Investment Fund (ELTIF) sei ein Private-Equity-Dachfonds für Privatanleger. Hansainvest zufolge handle es sich um den ersten ELTIF, der in Deutschland als semi-offener alternativer Publikumsfonds (Publikums-AIF) strukturiert worden sei und von der Bafin zugelassen worden sei. Außerdem sei der "Rockphant ELTIF 1" der erste Fonds seiner Art, der in Deutschland aus der Zusammenarbeit einer Service-KVG und eines Fondsberaters entstanden sei. Als Berater fungiere die HMW Emissionshaus mit Sitz in Pullach im Isartal. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de