Im Rahmen des Joint Ventures mit BAIC bringt Hyundai mit dem EO im September sein erstes speziell für China entwickeltes Elektro-Modell auf den Markt. Das 4,62 Meter lange Kompakt-SUV bietet bis zu 700 Kilometer Reichweite, steht auf der E-GMP-Plattform und hat eine LFP-Batterie der BYD-Tochter FinDreams im Unterboden. Obwohl Hyundai sich auf internationaler Ebene in Sachen Elektrifizierung betont progressiv gibt, setzte der Hersteller in China bisher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
