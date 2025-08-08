Der TOURISE-Beirat wird von Führungskräften des World Travel and Tourism Council (WTTC), des Global Sustainable Tourism Council, von Amadeus, TikTok, Six Senses, Cirque du Soleil, Turismede Barcelona, Liberty International, Wagonlit Travel, One Billion Happy, der Saudi Tourism Authority (STA) und der Riyadh School of Tourism and Hospitality angeführt

Die Gründung des Beirats unterstreicht das Engagement von TOURISE, die globale branchenübergreifende Zusammenarbeit voranzutreiben

Der Beirat gestaltet die Agenda des TOURISE-Gipfels und stellt sicher, dass globale Schlüsselfragen wie Gerechtigkeit, geografische Repräsentation und sektorale Vielfalt im Mittelpunkt stehen

TOURISE, die neue globale Tourismusplattform, hat die Mitglieder ihres branchenübergreifenden Beirats bekannt gegeben ein Gremium aus Branchengrößen, das die strategische Ausrichtung von TOURISE lenkt und die Agenda des ersten globalen Gipfels vom 11. bis 13. November 2025 in Riad gestaltet.

TOURISE ist der Ausgangspunkt für branchenübergreifende Konvergenz eine Plattform, auf der Führungskräfte und Vordenker diskutieren, zusammenarbeiten und die Zukunft des Tourismus gestalten. Der Beirat mit 14 Mitgliedern vereint Expertise aus Tourismus, Technologie, Luftfahrt, Unterhaltung, Bildung, Nachhaltigkeit und Medien und ist damit eines der bewusst branchenübergreifendsten Gremien im TourismusSeine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb, Tourismusminister von Saudi-Arabien, ist Vorsitzender des Beirats. Gemeinsam werden sie die Vision von TOURISE vorantreiben und dafür sorgen, dass zentrale globale Themen wie Gerechtigkeit, geografische Repräsentation und sektorale Vielfalt im Fokus stehen und den langfristigen Wert der Plattform beeinflussen.

"TOURISE fördert die branchenübergreifende, globale Zusammenarbeit und die Gründung des Beirats stellt sicher, dass wir vielfältige Perspektiven von Vertretern des gesamten globalen Tourismus-Ökosystems vereinen", sagte Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb.

"Ihr visionäres Denken und ihre umfassende Expertise werden entscheidend sein, um TOURISE von der Ambition zur Aktion zu führen und sicherzustellen, dass die Plattform in den kommenden Jahrzehnten zum Katalysator für Innovation, Investitionen und Nachhaltigkeit im Tourismus wird."

Die Mitglieder des TOURISE-Beirats sind:

Julia Simpson , Präsidentin CEO, World Travel and Tourism Council.

, Präsidentin CEO, World Travel and Tourism Council. Randy Durband , CEO, Global Sustainable Tourism Council.

, CEO, Global Sustainable Tourism Council. Luis Maroto , CEO, Amadeus.

, CEO, Amadeus. Blake Chandlee , TikTok, ehemaliger Präsident Global Business Solutions.

, TikTok, ehemaliger Präsident Global Business Solutions. Neil Jacobs , Gründer von Wild Origins und ehemaliger CEO von SixSenses.

, Gründer von Wild Origins und ehemaliger CEO von SixSenses. Stephane Lefebvre , Präsident, Cirque du Soleil Entertainment Group.

, Präsident, Cirque du Soleil Entertainment Group. Jordi Carnes , Präsident des Leitat Technological Center und CTECNO sowie ehemaliger Generaldirektor von Turismede Barcelona.

, Präsident des Leitat Technological Center und CTECNO sowie ehemaliger Generaldirektor von Turismede Barcelona. Mario Enzesberger , Gründer und CEO, Liberty International Tourism Group.

, Gründer und CEO, Liberty International Tourism Group. Patrick Andersen , CEO, Carlson Wagonlit Travel.

, CEO, Carlson Wagonlit Travel. Mo Gawdat , Gründer, One Billion Happy.

, Gründer, One Billion Happy. Thomas Woldbye , CEO, Flughafen Heathrow.

, CEO, Flughafen Heathrow. Fahd Hamidaddin , CEO, Saudi Tourism Authority und stellvertretender Vorsitzender, TOURISE.

, CEO, Saudi Tourism Authority und stellvertretender Vorsitzender, TOURISE. Fabien Fresnel , CEO, Riyadh School of Tourism and Hospitality.

, CEO, Riyadh School of Tourism and Hospitality. Jean-Philippe Cossé, Experte für internationale Events.

Julia Simpson, Präsidentin des WTTC, sagte: "TOURISE ist mehr als nur ein Gipfel; es ist ein Katalysator für die globale Transformation des Tourismus. Ich bin dem Beirat beigetreten, weil ich an die Kraft der branchenübergreifenden Zusammenarbeit glaube, um nachhaltiges Wachstum zu fördern, Innovationen voranzutreiben und neue Standards für verantwortungsbewusstes Reisen zu setzen."

Im Vorfeld des TOURISE-Gipfels wird sich der Beirat regelmäßig treffen, um das Programm von TOURISE zu beraten und sicherzustellen, dass globale Perspektiven und Erkenntnisse die Agenda prägen. Ihre Führung garantiert, dass TOURISE nicht nur ein Moment ist, sondern eine Bewegung.

Weitere Informationen zu TOURISE, dem Beirat oder zur Anmeldung Ihres Interesses an einer Teilnahme finden Sie unter www.tourise.com

Über TOURISE

TOURISE ist die weltweit führende Plattform, die einen neuen Horizont für den globalen Tourismus gestaltet.

Unterstützt vom saudi-arabischen Tourismusministerium findet der erste TOURISE-Gipfel vom 11. bis 13. November 2025 in Riad statt. TOURISE bringt Visionäre aus Regierung, Wirtschaft, Investment, Tourismus und Technologie zusammen, um wirkungsvolle Initiativen und transformative Abkommen zu schaffen, die die Branche neu ausrichten und einen nachhaltigen, gerechten und zukunftsorientierten Tourismussektor aufbauen.

Physisch exklusiv und digital inklusiv sorgt TOURISE für eine breite globale Teilhabe und bietet gezielten Zugang zu den Gestaltern der Zukunft des globalen Tourismus. Nach dem Gipfel wird TOURISE als ganzjährige Plattform fortgeführt, auf der mutige Ideen zu realen Lösungen werden.

Hier werden die nächsten 50 Jahre des Tourismus gestaltet.

Weitere Informationen zu TOURISE finden Sie unter www.tourise.com und im Newsletter.

