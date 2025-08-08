Die Softbank-Aktie schaltet vor dem Wochenende einen Gang höher: Dank starker Zahlen geht es um rund 13 Prozent nach oben. Angetrieben wird die Rally, im Rahmen derer das Papier ein neues Rekordhoch markiert, jedoch auch von einer Übernahme im Automobilbereich. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf das Zahlenwerk.Konkret hat die Softbank im ersten Quartal (April bis Juni 2025) einen Gewinn von rund 422 Milliarden Yen erzielt. Das ist mehr als das Dreifache der von Analystenseite erwarteten 128 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär