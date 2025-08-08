© Foto: Andreas Franke - picture allianceBitcoin und Ethereum steigen rasant, beflügelt von politischen Signalen, regulatorischer Klarheit und milliardenschweren Käufen institutioneller Investoren.Bitcoin (BTC) hat am Freitag wieder zugelegt und notiert aktuell bei 116.684 US-Dollar - ein Plus von 1,07 Prozent gegenüber dem Vortag, nachdem der Kurs zwischenzeitig über 117.000 kletterte (Stand: 13:10 Uhr MESZ). Das führende Krypto-Asset hatte zuvor im Wochenverlauf zwischenzeitlich unter 112.000 US-Dollar notiert. Die späte Erholungsrallye am Donnerstagabend wurde ausgelöst durch die Nominierung von Stephen Miran für den frei werdenden Sitz im Board of Governors der US-Notenbank. Miran ist derzeit Vorsitzender des White House …Den vollständigen Artikel lesen ...
