Zero Motorcycles hat mit den Auslieferungen einer neuen Reihe erschwinglicherer Elektromotorräder begonnen. Die X Line umfasst die Modelle XB und XE, die in Deutschland zu Preisen ab 6.600 Euro für die XE und 4.600 Euro für die XB erhältlich sind. In Österreich stehen 6.660 Euro für die XE und 4.640 Euro für die XB zu Buche. In der Schweiz kostet die XE 5.820 CHF und die XB 4.000 CHF. Und in den USA ruft Zero Motorcycles 4.395 bzw. 6.495 US-Dollar
