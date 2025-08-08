Wenige Wochen, nachdem bei Lilium nach zwei Insolvenzen endgültig die Lichter ausgegangen sind, interessiert sich nun die Ambitious Air Mobility Group (AAMG) für die Überreste des bayrischen Flugtaxi-Entwicklers. Die relativ unbekannte Firma will angeblich 250 Millionen Euro Kapital in den Neustart investieren und später deutlich mehr nachschießen. Die in den Niederlanden registrierte Firma AAMG gibt an, ein langjähriger Unterstützer von Lilium zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net