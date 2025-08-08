© Foto: Jimin Kim - SOPA Images via ZUMA Press WireApple-Chef Tim Cook kommt mit einem großen Geschenk ins Weiße Haus. Und US-Präsident Trump kündigt Ausnahmen von den Einfuhrzöllen für Unternehmen an, die ihre Produktion in den USA ausbauen.Der iPhone-Bauer will einen größeren Teil seiner Lieferkette in die USA verlegen. Bereits im Februar hatte Apple angekündigt 500 Milliarden US-Dollar auf dem Heimatmarkt zu investieren. Nach einem neuen Treffen zwischen Apple-Chef Tim Cook und US-Präsident Donald Trump solen nochmal 100 Milliarden US-Dollar hinzukommen. Ganz nach dem Geschmack des Präsidenten brachte Cook auch ein Geschenk mit - eine gravierte Siliziumscheibe in einem Gold-Ständer - mit ins Weiße Haus. Mit dem erneuten …Den vollständigen Artikel lesen ...
