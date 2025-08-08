Der Goldpreis ist am Donnerstag bis zur runden Marke von 3.400 Dollar angestiegen, ein Plus von knapp einem Prozent. Auslöser für die Stärke war ein Bericht der Financial Times. Diesem nach hat die US-Zollbehörde in einem Schreiben vom 31. Juli entschieden, dass auch Ein-Kilogramm-Goldbarren aus der Schweiz künftig unter die neuen Importzölle fallen.Das Schreiben ging an eine Schweizer Raffinerie, die um Klarstellung gebeten hatte, welche Goldprodukte von den Strafzöllen ausgenommen seien. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär