VanEck präsentiert bullischen Bitcoin-Ausblick für 2025

Im Jahr 2025 ist Bitcoin so etabliert wie nie zuvor und hat sich von einem Nischenphänomen zu einem festen Bestandteil globaler Finanzmärkte entwickelt. Die führenden Vermögensverwalter von VanEck haben Anfang des Monats ihren bullischen Investment-Case für die wertvollste Kryptowährung der Welt vorgestellt und sehen zahlreiche Gründe für ein Engagement - als Schutz vor Inflation, als Absicherung in Krisen und als renditestarke Geldanlage.

VanEcks Investment-Case für Bitcoin

Der Vermögensverwalter VanEck legt in einer aktuellen Analyse dar, warum Bitcoin seiner Ansicht nach langfristig ein aussichtsreiches Investment ist. Die Experten verweisen auf die Parallelen zu Gold - etwa die begrenzte Menge und die Funktion als Wertaufbewahrungsmittel - und sehen in der Kryptowährung zugleich technologische Vorteile. Die maximale Menge von 21 Millionen Coins sowie die regelmäßig stattfindenden Halvings, die das Angebot verknappen, seien zentrale Treiber für einen möglichen Preisanstieg.

Ein weiterer Pfeiler der Analyse ist die wachsende Akzeptanz. Während Bitcoin in den Anfangsjahren nur in Nischen genutzt wurde, habe sich das Ökosystem inzwischen professionalisiert: Mehr Händler akzeptieren Zahlungen in BTC, benutzerfreundliche Wallets und Börsen erleichtern den Zugang, und auch institutionelle Investoren bauen Engagements auf. Rund 196 Milliarden US-Dollar an Bitcoin-Beständen werden bereits von ETFs, Unternehmen und Staaten gehalten.

Bitcoin als Inflationsschutz und Portfolio-Beimischung

Als zentrales Argument nennen die Analysten den Inflationsschutz. Angesichts der weltweit gestiegenen Geldmengen und der damit verbundenen Kaufkraftverluste biete Bitcoin durch seine feste Geldmenge und Dezentralität einen systemischen Vorteil gegenüber Fiat-Währungen. Unabhängig von staatlicher Geldpolitik sei die Kryptowährung nicht denselben inflationsbedingten Risiken ausgesetzt wie herkömmliche Währungen.

Zudem könne eine geringe Portfolio-Beimischung von Bitcoin die Rendite-Risiko-Profile verbessern. VanEck verweist auf Modellrechnungen, wonach selbst kleine BTC-Anteile in einem klassischen 60/40-Aktien-Anleihen-Mix die kumulierten Erträge deutlich steigern können, ohne die Volatilität stark zu erhöhen. Trotz der bekannten Kursschwankungen verweisen die Autoren auf die historische Überlegenheit: In acht der vergangenen elf Jahre sei Bitcoin die renditestärkste Anlageklasse gewesen.

Bitcoin Hyper Presale erreicht über 7,6 Millionen Dollar

Während Bitcoin chancenreicher denn je ist, positioniert sich Bitcoin Hyper als ambitionierte Layer-2-Lösung im BTC-Ökosystem. Das erklärte Ziel ist es, die Grenzen der ursprünglichen Kryptowährung zu überwinden, indem Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und programmierbare Funktionen integriert werden. Das Fundament bildet eine eigenständige Layer-2-Infrastruktur, die das Bitcoin-Netzwerk mit der Solana Virtual Machine verbindet.

Zentrales Element des Systems ist der HYPER-Token, der als technisches Bindeglied sämtliche Abläufe im Netzwerk steuert. Er fungiert als Gaswährung für Transaktionen und Smart Contracts, dient als Staking-Asset mit attraktiven Renditen von immer noch fast 150 Prozent APY und ermöglicht langfristig eine Governance-Struktur. Der laufende Presale, der bereits mehr als 7,6 Millionen US-Dollar einbrachte, unterstreicht das Interesse an einer funktional erweiterten Bitcoin-Architektur.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.