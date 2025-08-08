Bitcoin und Ethereum Rallye bestätigt: Bullische Signale treiben Kurse nach oben

Sowohl Bitcoin als auch Ethereum bestätigen aktuelle Breakout-Signale, während makroökonomische Entwicklungen und politische Entscheidungen zusätzlichen Rückenwind liefern. Besonders im Fokus steht eine neue Executive Order von Donald Trump, die Bitcoin und Kryptowährungen erstmals explizit für den Einsatz in US-Rentenfonds erlaubt. Parallel dazu zeigt das innovative Bitcoin Hyper Projekt mit bereits 7,6 Millionen US-Dollar im Presale, wie Layer-2-Technologie Bitcoin in neue Dimensionen führen kann.

Starke technische Signale bei Bitcoin und Ethereum

Nach einem kurzen Rücksetzer auf 112.000 US-Dollar am Dienstag, bedingt durch schwächere US-Daten (ISM Services PMI bei 50,1), konnte Bitcoin bis auf 114.000 US-Dollar zurückerobern. Charttechnisch zeigen sich mehrere bullische Muster. Auf dem 4-Stunden-Chart bildet sich aktuell ein potenzieller Bull Flag, der in der Vergangenheit ähnliche Ausbrüche nach oben eingeleitet hatte. Zusätzlich wurde eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation bestätigt - inklusive Retest der Nackenlinie.

Auch bei Ethereum verdichten sich die Anzeichen auf eine Fortsetzung der Rallye. Der ETH/BTC-Chart hat eine kritische Widerstandszone überwunden und steuert nun auf das Ziel bei 0,037 BTC zu. Auffällig ist auch die Verschiebung des Investoreninteresses von Solana zurück zu Ethereum - sichtbar in Google Trends und auf Social Media. Diese Rotation könnte sich fortsetzen, da die Altcoin-Saison typischerweise erst nach dem Bitcoin-Top an Fahrt gewinnt.

Bitcoin Hyper sammelt 7,6 Millionen US-Dollar im Presale

Bitcoin Hyper setzt auf ein innovatives Brückensystem, bei dem echte BTC auf der Mainchain gesperrt und anschließend als Wrapped BTC (wBTC) in das Layer-2-Netzwerk überführt werden. Innerhalb der Hyper-Chain profitieren Nutzer von Transaktionszeiten im Millisekundenbereich und extrem niedrigen Gebühren - ermöglicht durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM), einer der schnellsten Blockchain-Engines am Markt. Damit wird Bitcoin erstmals für echte Smart-Contract-Anwendungen nutzbar, ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Dezentrale Finanzprodukte (DeFi) wie Lending oder Yield Farming lassen sich genauso abbilden wie Blockchain-Games, NFT-Marktplätze, Real-World-Assets oder neue Meme-Coin-Projekte. Ein weiterer Vorteil: Das Sperren von BTC im Bridge-System entzieht dem Markt Liquidität - was die Verknappung des Bitcoin-Angebots verstärken und somit langfristig preisunterstützend wirken kann. Die aktuelle Presale Stufe läuft noch 29 Stunden, bevor der Preis steigt. Momentan liegt der Tokenpreis bei 0,012575 US-Dollar.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.