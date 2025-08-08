Trumps Bitcoin-Vision: 401(k)-Integration könnte Krypto-Revolution auslösen

Donald Trump hat in einem Livestream-Interview mit Fox Business einen brisanten Vorschlag präsentiert: Bitcoin solle künftig in steuerbegünstigte 401(k)-Rentenpläne aufgenommen werden dürfen. Während sich die Meinungen über diesen revolutionären Ansatz spalten, sammelt das innovative Bitcoin Hyper Projekt bereits über 7,7 Millionen US-Dollar im Presale und verspricht, Bitcoin mit Solana-Geschwindigkeit zu revolutionieren.

Politischer Durchbruch für Bitcoin in der Altersvorsorge

Laut Trump sei es "unamerikanisch", Anlegern vorzuschreiben, wie sie für ihre Altersvorsorge sparen dürften. Der Vorschlag: Jeder solle selbst entscheiden, ob klassische Aktien oder eben auch Bitcoin ein Teil der privaten Rentenvorsorge sein dürften. Der Präsident kündigte an, die Regularien für Bitcoin im Pensionssystem zu lockern. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten - konservative Medien und Krypto-Influencer wie Robert Kiyosaki oder Anthony Pompliano lobten die Idee als "finanzpolitische Revolution".

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt, warum das Thema so heikel ist: Rund 60 Millionen Amerikaner nutzen ein 401(k)-Konto. Die Assets unter Verwaltung belaufen sich auf über 7 Billionen US-Dollar. Würde auch nur ein kleiner Teil dieses Kapitals in Bitcoin umgeschichtet, könnten massive Kapitalflüsse in Richtung Krypto entstehen. Analysten sprechen von einem "Bitcoin-Effekt", vergleichbar mit den Spot-ETF-Zulassungen Anfang 2024. Der Markt reagiert verhalten positiv - Bitcoin steigert in den letzten 24 Stunden um rund 1,5 Prozent auf 116.750, Ethereum steigt deutlicher mit 4,63 Prozent.

Bitcoin Hyper revolutioniert Bitcoin-Netzwerk im laufenden Presale

Bitcoin Hyper ist die erste Layer-2-Chain auf Bitcoin, die auf die Solana Virtual Machine (SVM) setzt. Damit wird es möglich, dezentrale Anwendungen im Bitcoin-Ökosystem mit einer Geschwindigkeit und Effizienz auszuführen, wie man sie bislang nur von Solana kannte. Die technische Grundlage bildet ein Bridge-System, bei dem echtes BTC im Netzwerk gesperrt und als Wrapped BTC innerhalb der Bitcoin-Hyper-Plattform nutzbar wird. Alle Transaktionen, Smart Contracts und dApp-Funktionen auf der Layer-2 laufen über den nativen Token HYPER.

Der Ansatz könnte langfristig auch Einfluss auf den Bitcoin-Kurs nehmen. Denn BTC, das im Bridge-System gesperrt wird, reduziert das Umlaufangebot - bei wachsender Nachfrage ein potenzieller Preistreiber. Gleichzeitig eröffnet Bitcoin Hyper neue Märkte wie DeFi, RWAs oder Blockchain-Gaming für BTC. Aktuell läuft der Presale und hat bereits über 7,7 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die laufende Stufe endet in weniger als 27 Stunden, der Preis pro HYPER liegt derzeit bei 0,012575 US-Dollar.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.