NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,21 Prozent auf 111,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,28 Prozent.

Die eher freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen. Nachdem der Kreml am Donnerstag ein bevorstehendes Treffen zwischen Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump bestätigt hatte, wuchs die Zuversicht. Vereinbart wurde der erste Gipfel zwischen den USA und Russland seit 2021, der bereits in den kommenden Tagen stattfinden könnte. Ein Ort wurde bislang aber nicht genannt.

Nach einem überraschenden Rücktritt im Vorstand der US-Notenbank Fed schlug US-Präsident Trump mittlerweile eine Übergangslösung vor und nominierte seinen Wirtschaftsberater Stephen Miran.

"Miran gilt gegenüber Trump als loyal, ist für Protektionismus und gegen Globalisierung, gegen eine völlig unabhängige Fed und für einen schwachen US-Dollar und für den Mar-a-Lago-Accord", schreiben die Experten der Dekabank. Dies dürfte das Arbeitsklima im geldpolitischen Ausschuss der Fed stark verändern./jsl/he