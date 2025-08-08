Ähnlich wie die Wetterbilanz fiel im Juli die Bilanz an den Aktienmärkten aus: eher wechselhaft als sonnig. Gab es zu Monatsbeginn noch Hochs bei Temperaturen und Aktienkursen, folgten bald Unwetter und eine wechselhafte Phase. Warum die Bilanz für den DWS Concept Platow Fonds komplett anders aussieht, können Sie in diesem Monatsbericht nachlesen. Die Wetterbilanz des Juli war ernüchternd. "Der Ferienmonat fiel buchstäblich ins Wasser", bilanzierte der Deutsche Wetterdienst. Analog könnten wir für die meisten deutschen Aktien-Indizes konstatieren: "Außer Spesen nix gewesen." So schlossen DAX, SDAX und TecDAX kaum verändert; der Leitindex mit einem kleinen Plus, die beiden anderen Indizes mit einem nicht allzu schmerzhaften Minus. Lediglich der MDAX erreichte ein befriedigendes Ergebnis. Deutlich renditestärker präsentierte sich der DWS Concept Platow, der diesen vier Indizes davonzog. Hilfreich war, dass von den zahlreichen Gewinnwarnungen, die den Markt im Juli heimsuchten, vergleichsweise wenige auch im Portfolio "einschlugen". Mit Cancom, Fuchs, Knorr-Bremse und Traton betraf es zwar vier Aktien des Fonds, aber entweder waren die unmittelbaren Kursreaktionen (im ...

