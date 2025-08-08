Im Gespräch mit Kapitalmarktstratege und Portfoliomanager Stefan Schrader wird klar: Antizyklisches und fundamentales Investieren sind alles andere als aus der Zeit gefallen - sie erfordern lediglich einen neuen Blick auf Märkte, Währungen und Risiken. Schrader erinnert daran, dass Value-Strategien langfristig oft bessere Ergebnisse liefern als Growth-Investments. Doch der Boom der letzten Dekade hat viele Anleger in trügerischer Sicherheit gewiegt. Wer heute weiterhin nur auf Wachstumswerte und US-Tech setzt, könnte vom Rückschlag überrascht werden. Ein zentraler Punkt: der Einfluss des US-Dollars. Viele Anleger unterschätzen laut Schrader massiv, wie stark Währungsbewegungen auf die Gesamtperformance wirken - im Positiven wie im Negativen. Wer heute in US-Aktien investiert, sollte also auch den Eurokurs im Blick haben. In Jahren mit starker US-Dollarschwäche kann selbst eine 15-Prozent-Rendite verpuffen. Statt sich blind auf "Big Tech" und den Greenback zu verlassen, empfiehlt Schrader, global zu denken - und antizyklisch zu handeln. Etwa mit Blick auf Brasilien: Rohstoffreichtum, stabile Realzinsen und eine unterbewertete Währung könnten für langfristige Investoren zur attraktiven Kombination werden. Auch China sei trotz politischer Risiken eine Region, die man im Portfolio nicht ignorieren sollte - gerade, wenn viele bereits ausgestiegen sind.