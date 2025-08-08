An der Börse geht es aktuell zu wie bei Pippi Langstrumpf: Die Anleger machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Wurden sie am vergangenen Freitag noch getroffen von Trumps Zollkeule und plagten sie nach schlechten Konjunkturdaten aus den USA Rezessionssorgen, war im Wochenverlauf wieder eitel Sonnenschein angesagt und Fantasie weiterer Zinssenkungen durch die Fed und vage Hoffnungen auf einen Frieden in der Ukraine überdeckten alles Negative. Wir stellen den Marktkommentar von Robomarkets vor… ...Den vollständigen Artikel lesen ...
