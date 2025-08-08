Der Spezialist für Isotopen-Technologie steigert Umsatz und Ergebnis erneut deutlich. Das Medizinsegment treibt das Wachstum weiter an und unterstreicht die Stärke des Geschäftsmodells. Starkes zweites Quartal bestätigt Wachstumskurs: Eckert & Ziegler SE (DE0005659700) beweist einmal mehr seine Klasse als zuverlässiger Wachstumswert. Im zweiten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 3,6 Prozent auf 80,6 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT verbesserte sich um 9,7 Prozent auf 19,2 Millionen Euro. Der Nettogewinn legte sogar um 23,2 Prozent auf 11,7 Millionen Euro zu. Für das erste Halbjahr ergibt sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt