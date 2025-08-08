Sutherland, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Business und digitale Transformation, hat sich mit der philippinischen Regierung zusammengetan, um eine spezielle KI-Akademie zu gründen. Diese strategische Initiative unterstützt die umfassenden Bemühungen der philippinischen Regierung, die philippinischen Arbeitskräfte für eine KI-gesteuerte Zukunft zu befähigen.

Die AI Academy wird praxisorientierte, branchenbezogene Schulungen anbieten, die philippinischen Fachkräften die erforderlichen Kompetenzen vermitteln, um künstliche Intelligenz in ihre Arbeit zu integrieren. Ziel ist es, den Talentpool des Landes zu stärken, indem Fähigkeiten entwickelt werden, die in allen Branchen zunehmend gefragt sind, sei es als KI-Spezialisten, Prompt-Ingenieure oder Cybersicherheitsexperten. Das Programm bereitet die Teilnehmer darauf vor, KI zu nutzen, um die Produktivität zu steigern, Innovationen voranzutreiben und branchenübergreifend hochwertige Chancen zu erschließen.

"Diese Initiative ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, eine digital widerstandsfähige und integrative Belegschaft aufzubauen", sagte Präsident Ferdinand R. Marcos Jr. "Durch die Erweiterung des Zugangs zu Schulungen in zukunftsfähigen Kompetenzen befähigen wir unsere Mitbürger, an einer zunehmend von KI geprägten Wirtschaft teilzunehmen und davon zu profitieren."

Dilip Vellodi, Chairman und CEO von Sutherland, sagte: "Diese Initiative steht für eine starke Partnerschaft, die auf einem gemeinsamen Ziel basiert: die Arbeitskräfte der Philippinen auf die Zukunft der Arbeit vorzubereiten. Sutherland und die philippinische Regierung arbeiten gemeinsam daran, ein nachhaltiges Ökosystem für digitale Kompetenzen und Innovation aufzubauen, das Branchen unterstützt, Gemeinden stärkt und die Wirtschaft ankurbelt."

Der Minister für Informations- und Kommunikationstechnologie (DICT), Henry Rhoel Aguda, unterstrich ebenfalls die Bedeutung der Partnerschaft und hob deren Rolle bei der Förderung der digitalen Transformation des Landes hervor, damit die Filipinos in einer zunehmend von KI geprägten Weltwirtschaft eine führende Rolle einnehmen können.

"KI und Automatisierung werden in den nächsten zehn Jahren die Arbeitsplätze in allen Branchen verändern. Deshalb geht es bei unserer Partnerschaft mit Sutherland darum, den Philippinern die Fähigkeiten, das Wissen und das Selbstvertrauen zu vermitteln, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Gemeinsam schaffen wir eine stärkere Grundlage für eine Zukunft, in der KI-Kenntnisse nicht nur ein Vorteil sind, sondern für 85 der Arbeitsplätze eine Notwendigkeit", sagte Minister Aguda

Ein nationaler Plan für KI-gestütztes Wachstum

Sutherland wird praxisorientierte Schulungen für wichtige Branchen wie Fintech, Gesundheitswesen und aufstrebende digitale Industrien anbieten und dabei auf das umfassende Know-how von Sutherland in den Bereichen KI, Analytik, Automatisierung und Cloud-Technologien zurückgreifen.

Die AI Academy wird von der philippinischen Regierung, lokalen Bildungseinrichtungen und Provinzregierungen wie Camsur und Tarlac unterstützt. Seine Mission ist es, KI-Kenntnisse für alle zugänglich zu machen, eine enge Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu fördern und durch den Aufbau einer zukunftsfähigen Belegschaft langfristiges Wirtschaftswachstum voranzutreiben.

Diese Partnerschaft soll die Position der Philippinen als führendes Land im Bereich der KI-gestützten Personalentwicklung stärken und gleichzeitig das Engagement von Sutherland für die Bereitstellung digitaler Lösungen untermauern, die Branchen transformieren, Volkswirtschaften stärken und Lebensbedingungen verbessern.

