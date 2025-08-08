Die US-Börsen haben den letzten Handelstag der Woche mit deutlichen Kursgewinnen im Technologiesektor abgeschlossen. Der Nasdaq 100 verzeichnete unter den Benchmark-Indizes mit 0,95 Prozent das größte Plus und beendete den Freitag bei 23.611,27 Punkten. Besonders stark präsentierte sich dabei erneut die Apple-Aktie.Der S&P 500 legte indes um 0,78 Prozent auf 6.389,45 Punkte zu und rückte damit wieder näher an seine jüngste Bestmarke heran. Der Dow Jones Industrial gewann 0,47 Prozent auf 44.175,61 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
